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Эксперт назвал правила подготовки дачной теплицы к зиме

«ВсеИнструменты.ру»: поздней осенью теплицу нужно отмыть и обработать почву в ней

Фото: Unsplash

Поздней осенью теплицу нужно отмыть, а почву внутри обработать, рассказал эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Максим Соколов. В беседе с «Лентой.ру» он назвал правила подготовки дачной теплицы к зиме.

Соколов пояснил, что во время осенних работ в теплице лучше придерживаться определенной последовательности действий. Сначала нужно убрать все растения на грядках и в междурядьях. Затем, по его словам, следует отмыть стены и каркас теплицы. Бывалые дачники обычно советуют использовать для этого простое хозяйственное мыло, отметил эксперт.

Если на стенках из-за сырости образовалась зеленая пленка, ее можно удалить щеткой и моющим средством. Помытую теплицу нужно обязательно проветрить, чтобы испарилась лишняя влага

Максим СоколовЭксперт

Почву можно полить кипятком и так убить все болезнетворные бактерии, добавил Соколов. Другой вариант — использовать специальные бактерицидные препараты. Наконец, можно полностью заменить верхний слой грунта, сняв примерно 10-15 сантиметров.

Оздоровить почву после летнего сезона, по словам Соколова, можно с помощью сидератов: гороха, горчицы и других культур. Они помогут обогатить ее азотом, фосфором, гуминовыми кислотами. Также можно использовать специальные промышленные составы.

Дымовая шашка поможет избавиться от грибка и паразитов в теплице

Соколов отметил, что есть несколько видов дымовых шашек с разными характеристиками. Так, серная шашка отличается высокой эффективностью, но применять ее можно только при температуре от плюс 10°С и выше. Если пренебречь этим правилом, то при горении будет образовываться серная кислота, которая крайне негативно влияет на плодородность почвы, предупредил эксперт.

Во время горения шашки дачникам стоит находиться от нее подальше, так как при нарушении правил безопасности можно получить серьезное отравление, пояснил Соколов. Выделяемый при горении серной шашки дым негативно влияет и на металлические конструкции: они начинают быстро ржаветь. Если каркас теплицы сделан из металла, собеседник «Ленты.ру» советует защитить его — например, смазать солидолом.

Табачная шашка более безопасна для растений и животных, чем серная. Если после серной шашки теплицу нужно проветривать минимум один-два дня, то после табачной обычно достаточно двух часов. И никакого негативного влияния на металлический каркас теплицы, добавил эксперт.

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«Однако у табачной шашки есть и недостаток. Она менее эффективна, чем серная. Впрочем, для борьбы с фитофторозом, кладоспориозом, белокрылкой, тлей и паутинным клещом ее будет вполне достаточно. А именно эти проблемы обычно и беспокоят владельцев теплиц», — рассказал Соколов.

Он также обратил внимание, что серную шашку можно использовать только ранней весной и поздней осенью, когда в теплице еще нет или уже нет растений, а табачную — в любое время.

Зимой нужно следить, чтобы снежный покров на теплице не превышал 10 сантиметров, иначе под его тяжестью поликарбонат лопнет, предупредил эксперт. Также он посоветовал зимой накидывать снег на почву в теплице, чтобы защитить ее от промерзания, пересыхания, гибели полезных микроорганизмов. А весной, когда снег растает, он дополнительно увлажнит грядки.

«Накидывая снег, не утаптывайте его. Он должен оставаться рыхлым. Это позволит почве правильно дышать», — посоветовал напоследок Соколов.

Ранее Максим Соколов рассказал, как создать на балконе круглогодичный огород. Он посоветовал выбирать для огорода на балконе самоопыляющиеся растения.

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Вера Владзиевская
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