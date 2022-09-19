В Минпромторге раскрыли прогноз на объем параллельного импорта

Глава Минпромторга Мантуров допустил объем параллельного импорта в 2022 году в $20 млрд

Вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что прогноз по объему параллельного импорта в Россию за 2022 год скорректировали в сторону увеличения. Об этом он рассказал в интервью «Известиям».

Мантуров раскрыл прогноз на объем параллельного импорта за 2022 год и сообщил, что его скорректировали с 16 миллиардов долларов до не менее 20 миллиардов.

«По данным ФТС России, за три с половиной месяца работы механизма (с 17 мая) было ввезено товаров почти на 9,4 миллиарда долларов (только за август 3,1 миллиарда долларов). Поэтому мы уже немного скорректировали прогноз и по итогу года теперь ожидаем ввоза товаров по параллельному импорту на сумму не менее 20 миллиардов долларов», — допустил руководитель ведомства.

В конце июня правительство России представило закон, легализующий параллельный импорт в Россию на 2022 год. Параллельный, или серый, импорт подразумевает ввоз товара в страну без разрешения правообладателя — например, при посредничестве третьих компаний. В перечень вошли товары, которые прекратили поставлять на российский рынок. В начале сентября программу продлили на весь 2023 год. Товары всех брендов в список включать не станут, поскольку инициатива должна работать в сферах, которые российское производство пока не может заменить полностью.

