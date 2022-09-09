В России отказались включать все товары в список параллельного импорта

Минпромторг не поддержал идею включить товары всех брендов в параллельный импорт

Российские власти отказались от идеи включить товары всех брендов в список параллельного импорта. В Минпромторге объявили, что не поддерживают такую инициативу, поскольку она должна работать только в тех нишах, которые российское производство пока не может полностью заменить. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы ведомства.

Так в министерстве отреагировали на недавнее предложение «Общественной потребительской инициативы» (ОПИ), которая призвала расширить программу параллельного импорта, включив туда продукцию любых брендов. Фактически это значило бы, что араллельного импорта станет разрешена продукция не только тех товарных знаков, которые специально указаны в перечне Минпромторга, но и любых других.

В конце июня правительство подготовило закон, легализующий параллельный импорт в Россию на 2022 год. Параллельный, или серый, импорт предполагает ввоз товара в страну без разрешения правообладателя, например, при посредничестве третьих компаний. В список включают товары, которые прекратили поставлять на рынок. В начале сентября программу продлили на весь 2023 год.