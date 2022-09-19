Раскрыта ключевая особенность всех iPhone 15

Инсайдер Янг: все смартфоны iPhone 15 получат вырез Dynamic Island

Аналитик Display Supply Chain Consultants Росс Янг раскрыл ключевую особенность всех смартфонов Apple 2023 года выпуска. Об этом Янг сообщил в своем Twitter.

Инсайдер заявил, что в будущем поколении Apple окончательно откажется от «моноброви» на экране, которая впервые появилась в 2017 году. Таким образом, все iPhone будут иметь новый вырез Dynamic Island, который появился в iPhone 14 Pro и 14 Pro Max.

Также Янг отметил, что базовые смартфоны — iPhone 15 и 15 Plus — не получат поддержки обновления экрана с частотой до 120 герц. Судя по всему, функцию ProMotion будут поддерживать только топовые флагманы. Это связано с тем, что Apple не может произвести необходимое количество улучшенных панелей с поддержкой данной опции. Также вероятно, что режим постоянно включенного дисплея будет доступен только на iPhone 15 Pro и 15 Pro Max.

В смартфонах iPhone 14 Pro и 14 Pro Max появился гибридный вырез Dynamic Island, на котором отображаются некоторые анимации iOS 16. Также он скрывает фронтальную камеру и сенсоры TrueDepth, необходимые для работы системы Face ID.

Ранее инсайдеры агентства Nikkei рассказали, что Apple окажется первой компанией, которая выпустит смартфон на базе трехнанометрового процессора. Ожидается, что чипы A17 Bionic появятся на устройствах iPhone 15 Pro и 15 Pro Max.