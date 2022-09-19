Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Раскрыта ключевая особенность всех iPhone 15

Инсайдер Янг: все смартфоны iPhone 15 получат вырез Dynamic Island

Фото: Thomas Peter / Reuters

Аналитик Display Supply Chain Consultants Росс Янг раскрыл ключевую особенность всех смартфонов Apple 2023 года выпуска. Об этом Янг сообщил в своем Twitter.

Инсайдер заявил, что в будущем поколении Apple окончательно откажется от «моноброви» на экране, которая впервые появилась в 2017 году. Таким образом, все iPhone будут иметь новый вырез Dynamic Island, который появился в iPhone 14 Pro и 14 Pro Max.

Также Янг отметил, что базовые смартфоны — iPhone 15 и 15 Plus — не получат поддержки обновления экрана с частотой до 120 герц. Судя по всему, функцию ProMotion будут поддерживать только топовые флагманы. Это связано с тем, что Apple не может произвести необходимое количество улучшенных панелей с поддержкой данной опции. Также вероятно, что режим постоянно включенного дисплея будет доступен только на iPhone 15 Pro и 15 Pro Max.

В смартфонах iPhone 14 Pro и 14 Pro Max появился гибридный вырез Dynamic Island, на котором отображаются некоторые анимации iOS 16. Также он скрывает фронтальную камеру и сенсоры TrueDepth, необходимые для работы системы Face ID.

Ранее инсайдеры агентства Nikkei рассказали, что Apple окажется первой компанией, которая выпустит смартфон на базе трехнанометрового процессора. Ожидается, что чипы A17 Bionic появятся на устройствах iPhone 15 Pro и 15 Pro Max.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Андрей Ставицкий
Обсудить
Последние новости
Экс-президент США рассказал о реакции Ельцина на расширение НАТО
Вымогавшие 20 миллионов рублей у фермера бандиты задержаны в Омске
В Херсоне исключили возможность вторжения ВСУ
Китай ответил на заявления Байдена о защите Тайваня в случае атаки КНР
Карелин дал совет отстраненным российским спортсменам
Пьяный 14-летний россиянин на ВАЗ влетел на крышу минивэна и попал на видео
Украинские власти понадеялись на приезд Папы Римского
Определены районы Москвы с подорожавшим элитным жильем
Кейт Уинслет госпитализировали после падения во время съемок фильма
В Москве пассажиры такси придушили и избили водителя
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.