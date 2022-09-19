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Европейские туристы массово устремились пережидать зиму в Турции

A Haber: количество броней европейцев в отелях Турции на ноябрь выросло в 1,5 раза

Фото: Yves Alarie / Unsplash

Европейские туристы на фоне возрастающего энергокризиса устремились массово бронировать номера в отелях Турции, чтобы переждать зимний сезон. Об этом сообщает турецкий телеканал A Haber.

По словам члена совета директоров Анатолийской ассоциации туристических операторов, обычно около 50 процентов всех туристических объектов в курортных регионах закрывались в сентябре, 80 процентов — в октябре, а все оставшиеся — в ноябре. Однако в зимнем сезоне 2022-2023 он ожидает, что объекты будут работать на «полную мощность», а количество путешественников превысит 40 миллионов человек.

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По данным телеканала, количество броней в отелях на ноябрь выросло в 1,5 раза по сравнению с тем же месяцем в прошлом году. Эксперты прогнозируют, что европейцы, столкнувшиеся с ростом тарифов за электроэнергию более чем в 10 раз, «будут стекаться в отели Турции, чтобы провести зиму».

Ранее в июле министр туризма Греции Василис Кикилиас пригласил жителей Германии, которые остались без российского газа, переждать холодное время года и связанные с ним кризисы на пляжах Средиземного моря. По его словам, для греков было бы большим удовольствием принять немецких пенсионеров с должным гостеприимством, мягким климатом и высококачественными услугами.

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Дарья Рыбак
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