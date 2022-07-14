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Оставшимся без российского газа европейцам предложили переждать зиму на курортах

Министр туризма Греции Кикилиас призвал немцев провести осень и зиму на Средиземном море

Фото: Youssef Mohamed / Unsplash

Жителям Германии, которые остались без российского газа, предложили переждать холодное время года и связанные с ним кризисы на пляжах Греции. С такой рекомендацией выступил министр туризма пляжной страны Василис Кикилиас, пишет немецкая газета Bild.

Кикилиас призвал граждан Германии в условиях инфляции и энергетического кризиса переждать осень и зиму в Греции. По его словам, для греков было бы большим удовольствием принять немецких пенсионеров, которые хотят провести «средиземноморскую зиму с греческим гостеприимством, мягким климатом и высококачественными услугами».

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Мэр портового города Ханья на греческом острове Крит Панайотис Симандиракис также обратился к европейским гражданам, которые хотят «перезимовать подальше от кризисов».

«Мы приглашаем каждого немца, который хочет приехать к нам этой зимой, жить здесь — вдали от кризисов. Крит очень подходит для этого — здесь вам не нужно отопление в доме. Ни один немец не замерзнет в Греции», — сказал мэр.

11 июля остановились поставки газа по «Северному потоку». Газопровод является основным маршрутом экспорта топлива из Россию в Европу. Поставки с 11 до 21 июля будут временно прекращены из-за проведения планового ежегодного технического обслуживания.

В июне в немецком правительстве высказали опасение, что «Газпром» может под предлогом техобслуживания полностью прекратить поставки топлива в Германию.

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Дарья Рыбак
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