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Стало известно о бегстве главы украинского региона

Активисты подполья в Николаевской области заявили о бегстве главы региона Кима

Глава администрации Николаевской области, подконтрольной Киеву, Виталий Ким сбежал из Николаева из опасений ударов. Активисты подполья сделали листовки о его розыске, сообщает РИА Новости со ссылкой на источников, которые также передали соответствующее видео.

«По нашей информации, Кима сейчас нет в Николаеве, он уехал в Одессу. <...> И также мы не знаем, где он находится, то мы подготовили вот такие листовки и в ближайшее время мы будем развешивать их по всему городу», — заявили «подпольщики».

На полученном изданием ролике активист показал листовку с фотографией главы региона и надписью на английском языке «Wanted» — «Разыскивается». В последний раз Ким опубликовал видеообращение в своем Telegram-канале 11 сентября — с тех пор новых роликов на странице не было.

Летом Ким заподозрил граждан Николаева в сотрудничестве с Россией. «Я подозреваю всех. Но в нашем городе их только несколько», — подчеркнул он.

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Марина Совина
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