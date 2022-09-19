В Совфеде оценили возможность наказания для США за исследования на украинцах

Сенатор Климов заявил, что наказание для США за исследования на Украине вряд ли последует

За признанием США в проведении на малообеспеченных украинцах биологических исследований вряд ли последует наказание, заявил сенатор Совета Федерации Андрей Климов. Его слова приводят «Известия».

По словам парламентария, никто не наказал Соединенные Штаты за испытание ядерного оружия на Хиросиме и Нагасаки.

«Кто их за что наказывал? Они всех пытаются наказать — правых и виноватых. Особенно правых», — оценил возможность наказания сенатор.

Климов отметил, что этот вопрос поднимался российской стороной неоднократно, кроме того, Москва много раз предоставляла доказательства. Политик выразил уверенность, что через несколько лет «все эти ребята будут пожимать плечами и говорить как они обычно говорят: "ну это ж когда было..."».

Ранее в Минобороны сообщили, что делегация США в Женеве признала проведение биологических исследований на малообеспеченных гражданах Украины, а также пациентах психиатрических клиник.