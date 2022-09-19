Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Совфеде оценили возможность наказания для США за исследования на украинцах

Сенатор Климов заявил, что наказание для США за исследования на Украине вряд ли последует

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

За признанием США в проведении на малообеспеченных украинцах биологических исследований вряд ли последует наказание, заявил сенатор Совета Федерации Андрей Климов. Его слова приводят «Известия».

По словам парламентария, никто не наказал Соединенные Штаты за испытание ядерного оружия на Хиросиме и Нагасаки.

«Кто их за что наказывал? Они всех пытаются наказать — правых и виноватых. Особенно правых», — оценил возможность наказания сенатор.

Материалы по теме:
ФСБ раскрыла убийство Дарьи Дугиной. Какую роль в этом преступлении сыграли украинские спецслужбы и боец полка «Азов»?
ФСБ раскрыла убийство Дарьи Дугиной.Какую роль в этом преступлении сыграли украинские спецслужбы и боец полка «Азов»?
22 августа 2022
В составе ВСУ появился белорусский национальный батальон. Кто вступает в него и почему?
В составе ВСУ появился белорусский национальный батальон.Кто вступает в него и почему?
19 августа 2022
«До сих пор боюсь открытого неба» Северодонецк перешел под контроль ЛНР. Как горожане пережили бои за город?
«До сих пор боюсь открытого неба»Северодонецк перешел под контроль ЛНР. Как горожане пережили бои за город?
8 августа 2022

Климов отметил, что этот вопрос поднимался российской стороной неоднократно, кроме того, Москва много раз предоставляла доказательства. Политик выразил уверенность, что через несколько лет «все эти ребята будут пожимать плечами и говорить как они обычно говорят: "ну это ж когда было..."».

Ранее в Минобороны сообщили, что делегация США в Женеве признала проведение биологических исследований на малообеспеченных гражданах Украины, а также пациентах психиатрических клиник.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Истомин
Обсудить
Последние новости
Глава СПЧ назвал творческую элиту России графоманами и арлекинами
Карл III оставил послание для Елизаветы II в траурном венке
Мэр Нью-Йорка предложил размещать беженцев на круизных лайнерах
Турецкий банк отказался принимать и обслуживать карты «Мир»
В пробе российского олимпийского чемпиона обнаружили допинг
Клиентка едва не ослепла после популярной процедуры у косметолога
Кадыров сообщил об отправке очередной группы добровольцев в Донбасс
В Евросоюзе резко подорожал хлеб
Захарова вывела мораль из истории с королем Карлом III и протекшей ручкой
В Армении заявили о подготовке нового нападения Азербайджаном
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.