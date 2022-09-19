Минобороны России заявило, что США проводили биоисследования на малообеспеченных украинцах

Делегация США в Женеве признала проведение биологических исследований на малообеспеченных гражданах Украины, а также пациентах психиатрических клиник. Об этом сообщил журналистам в понедельник, 19 сентября, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов, передает РИА Новости.

Представитель Минобороны пояснил, что сначала американские представители давали крайне неубедительные объяснения относительно вывоза штаммов и биоматериалов украинцев. В российском ведомстве потребовали от США предоставить полную информацию, поскольку пострадали наиболее незащищенные категории населения — пациенты украинских психиатрических больниц.

При обсуждении данной темы «американская делегация признала подобные факты», заверив, что передача образцов патогенных биоматериалов в США проводилась нечасто, подчеркнул Кириллов.

Ранее представитель Минобороны сообщал, что Украина является «полигоном» для испытаний биологического оружия Германии и США. Кириллов тогда разъяснил, что деятельность США и Германии во многом служила ширмой для исследований, а часть экспериментов ставилась на солдатах Вооруженных сил Украины.