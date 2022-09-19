Клиентка российской курьерской службы бросила нож в лицо сотруднице компании

Клиентка курьерской службы в Петербурге бросила нож в лицо сотруднице компании

Клиентка российской курьерской службы CDEK бросила нож в лицо сотруднице компании в ответ на просьбу показать содержимое пересылаемого свертка: это был закрытый канцелярский нож, но пострадавшую после оказания медпомощи отпустили домой. Об этом в понедельник, 19 сентября, сообщает «Фонтанка».

По данным издания, поиском вспыльчивой клиентки занимается полиция: представители компании написали заявление в правоохранительные органы. Предварительно известно, что посетительница хотела отправить уже упакованный сверток. По правилам компании, сотрудники обязаны осмотреть содержимое, но клиентка не хотела его распаковывать. В итоге когда сотрудница дала ей канцелярский нож для распаковки, та швырнула его в лицо женщине и ушла из офиса вместе со своей посылкой. Личность фигурантки пока что не установлена.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области 50-летний россиянин предстанет перед судом за убийство 34-летней беременной гражданской жены: он ударил ее ножом в ходе ссоры.