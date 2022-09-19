В Кремле опровергли слухи о желании Кудрина уйти из Счетной палаты

Песков опроверг информацию об уходе Кудрина из Счетной палаты в «Яндекс»

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в разговоре с президентом страны Владимиром Путиным не просил разрешить ему покинуть свой пост, чтобы уйти в «Яндекс». Об этом в ответ на вопрос журналиста заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Нет, такого не было», — отреагировал представитель Кремля.

Ранее СМИ сообщили, что Кудрин высказал такое желание и, более того, Путин одобрил это решение. Ожидалось, что чиновник войдет в совет директоров технологической компании.

Комментируя эти материалы, в «Яндексе» указали, что в последние годы проводили с командой Кудрина рабочие встречи для обсуждения развития цифровых проектов. В Счетной палате ответили, что информацией об уходе своего руководителя не владеют, и в настоящее время он находится на рабочем месте.

Две недели назад Кудрин в своем выступлении в рамках Московского финансового форума назвал критическую зависимость российской экономики от экспорта углеводородов главной ее слабостью. По его мнению, в первую очередь такие доходы снижают качество государственных институтов, которые теряют способность эффективно реагировать на возникающие проблемы.