Глава российского банка развития предложил закон о противодействии кризисам

Глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов предложил принять закон для борьбы с кризисами

Глава госкорпорации ВЭБ.РФ, позиционируемой в качестве банка развития, Игорь Шувалов в ходе защиты докторской диссертации предложил принять рамочный закон о противодействии кризисам на государственном уровне, пишет РБК.

«То, что происходило в 2014-м в Российской Федерации, затем последовавшие отдельные кризисные явления и то, в каких условиях сейчас наша экономика находится, приводит меня к выводу о необходимости разработки и принятия специального федерального закона по взаимодействию власти и бизнеса в острые моменты, когда предпринимательство не имеет тех же самых возможностей для развития, как это происходит в типичных отношениях», — отметил Шувалов, выступая перед членами комиссии.

По его словам, подобный закон должен быть комплексным и иметь отдельный предмет регулирования. Он позволит властям оперативно и в упрощенном порядке принимать антикризисные меры в рамках заранее заготовленных документов.

Среди базовых мер, которые могут приниматься а автоматическом порядке в случае необходимости, Шувалов выделил ограничение права кредиторов требовать банкротства должников и выделение помощи наиболее пострадавшим категориям населения и бизнеса.

