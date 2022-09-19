В Литве в очередной раз осквернили памятник жертвам Холокоста

В Вильнюсе в четвертый раз осквернили памятник жертвам Холокоста

В столице Литвы Вильнюсе в четвертый раз осквернили памятник жертвам Холокоста и погибшим во Второй мировой войне. Об этом заявили в департаменте полиции республики, передает РИА Новости.

«В Вильнюсе на улице Аграсту испачканы краской объекты, находящиеся в мемориальном музее Панеряй... Начато досудебное расследование», — сообщили литовские правоохранители.

В мае 2022 года в другом литовском городе Неринга, расположенном около границы с Калининградской областью, неизвестные облили красной краской мемориал советским воинам.