Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В Литве в очередной раз осквернили памятник жертвам Холокоста

В Вильнюсе в четвертый раз осквернили памятник жертвам Холокоста

Фото: Shutterstock

В столице Литвы Вильнюсе в четвертый раз осквернили памятник жертвам Холокоста и погибшим во Второй мировой войне. Об этом заявили в департаменте полиции республики, передает РИА Новости.

«В Вильнюсе на улице Аграсту испачканы краской объекты, находящиеся в мемориальном музее Панеряй... Начато досудебное расследование», — сообщили литовские правоохранители.

В мае 2022 года в другом литовском городе Неринга, расположенном около границы с Калининградской областью, неизвестные облили красной краской мемориал советским воинам.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Василий Мека
Обсудить
Последние новости
Пресс-секретарь Ельцина отреагировал на слова Клинтона о расширении НАТО
Стал известен призовой фонд российских турниров по фигурному катанию
Рынку жилья в России спрогнозировали стабилизацию
Из подмосковного дома известного рэпера украли часы на миллионы рублей
В Литве в очередной раз осквернили памятник жертвам Холокоста
Россияне стали больше работать
Европейской стране предрекли продолжительный политический кризис
Супругам-анархистам вынесли приговор по делу о баннере у здания ФСБ
Российская авиакомпания запустила масштабную распродажу билетов от 999 рублей
Минобороны примет на вооружение новый пистолет
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.