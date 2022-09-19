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В Уфе прошел фестиваль национальных культур «Мелодии и ритмы Азии»

В Уфе 18 сентября состоялся фестиваль национальных культур «Мелодии и ритмы Азии»

Фото: Башинформ

В Уфе в рамках Года культурного наследия народов России состоялся фестиваль национальных культур азиатских народов «Мелодии и ритмы Азии». Об этом сообщает «Башинформ».

Фестиваль прошел в парке имени Якутова 18 сентября. На нем были представлены музыкальные номера казахской, таджикской, кыргызской, туркменской и узбекской национальных культур.

В мероприятии приняли участие общественные национально-культурные организации Республики Башкортостан, а также художественные коллективы и деятели искусства. Перед зрителями выступили лауреаты всероссийских и международных конкурсов и студенты. Участников наградили дипломами.

Ранее сообщалось, что в Уфе в галерее народного искусства «Урал» пройдет республиканский фестиваль-конкурс «Яйляу». На фестивале будет представлено более 70 произведений, среди них — панно, объемно-пространственные композиции, костюмы и аксессуары.

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Евгений Шульгин
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