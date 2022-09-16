В Уфе пройдет фестиваль-конкурс работ из войлока «Яйляу»

В Уфе открывается фестиваль-конкурс войлока «Яйляу»

В Уфе в галерее народного искусства «Урал» пройдет республиканский фестиваль-конкурс «Яйляу». Об этом сообщает «Башинформ».

На фестивале будет представлено более 70 произведений, среди них — панно, объемно-пространственные композиции, костюмы и аксессуары.

В программе открытия фестиваля — дефиле в войлочных костюмах, которые продемонстрирует студия Линары Тагировой. Юные художники из Зианчуринского района представят свою коллекцию костюмов из войлока «Мелодия степи».

«В работах использованы практически все приемы изготовления современного войлока, но не забыты и народные, традиционные способы создания войлоков. Здесь вся палитра сегодняшнего бытования войлока, "проросшего в 21 век" новыми техниками, идеями», — рассказали организаторы проекта.

На участие поступила 41 заявка из Уфы, Нефтекамска, Октябрьского, Учалов, Белорецка, Сибая, Салавата, Кумертау, Оша (Кыргызстан),Зианчуринского, Иглинского, Кушнаренковского, Краснокамского, Дюртюлинского, Чишминского, Илишевского, Бижбулякского районов, пос. Межозёрный Челябинской области.