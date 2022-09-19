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Никита Михалков назвал причины отъезда артистов из России

Михалков заявил о том, что артисты покинули Россию ради сохранения счетов и недвижимости

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Кинорежиссер Никита Михалков назвал причины отъезда российских артистов из страны. Своим мнением он поделился в в эфире передачи «Бесогон ТВ» на YouTube.

Кинодеятель подчеркнул, что покинувшие страну звезды не должны сравнивать себя с эмигрантами 1920-х годов, так как те были вынуждены уехать, а современные артисты приняли решение об отъезде самостоятельно ради того, чтобы сохранить свои сбережения.

«Пытаться сравнить себя с теми, кто был изгнан в 20-е годы, — великими умами и талантами, которые не согласились с властью? Сравнивать себя с ними — это пошло, это несправедливо, потому что те ехали от смерти, от тюрьмы. А эти уезжают для того, чтобы сохранить свои счета, свою недвижимость. Это большая разница», — отметил Михалков.

Режиссер также упомянул Аллу Пугачеву, которая ранее ответила Михалкову в социальных сетях, опубликовав отрывок из фильм «Раба любви» (1975). В описании к посту артистка написала: «Прекрасный фильм, прекрасный режиссер. Куда же делся прекрасный Никита Сергеевич Михалков?»

Кинодеятель подчеркнул, что отрывок из фильма никак не относится к певице, которую никто не преследовал, в отличие от героини картины.

Ранее россиянин получил 200 часов обязательных работ за клевету на Михалкова.

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Анастасия Астахова
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