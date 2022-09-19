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Российские дипломаты в Турции раскрыли ситуацию с картами «Мир» в стране

Российские дипломаты в Турции сообщили об отсутствии проблем у россиян с картами «Мир»

Фото: Aleksander Polyakov / globallookpress.com

От отдыхающих в Турции граждан России в последнее время не поступали жалобы на работу карт платежной системы «Мир». Ситуацию с российским «пластиком» в стране ТАСС раскрыли в генконсульстве РФ в Анталье и генконсульстве РФ в Стамбуле.

Так, российские дипломаты в Анталье отметили, что какие-либо обращения по этой теме к ним не поступали. В свою очередь в дипмиссии в Стамбуле также сообщили об отсутствии проблем с картами «Мир» в Турции за последнее время.

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Ранее в сентябре российские туристы пожаловались, что в ряде турецких гостиниц перестали принимать карты «Мир» некоторых банков. К примеру, отдыхающие в пятизвездочном LIU Resort в Сиде россияне заявили, что в отеле стабильно работают только карты «Тинькофф» с российской платежной системой.

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Фариза Бацазова
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