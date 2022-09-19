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В Турции пообещали продолжить работать с системой «Мир»

Пресс-служба партии «Ватан» в Турции: банки страны продолжат сотрудничать с системой «Мир»

Фото: Mathew Schwartz / Unsplash

Власти Турции пообещали не отказываться от работы с российской платежной системой «Мир» и продолжить с ней сотрудничать, поскольку это соответствует интересам республики и необходимо для развития туризма. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на близкую к президенту страны партию «Ватан».

«Мы не думаем, что турецкие банки перестанут использовать "Мир". Хотя турецкая банковская система — это один из наиболее связанных с Западом секторов, она будет продолжать использовать "Мир", поскольку это важно для Турции, особенно для туризма», — высказались в пресс-службе партии.

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Отмечается, что, согласно опубликованной Министерством туризма Турции статистике, по турпотоку Россия занимает второе место — с января по июль 2022 года страну посетили свыше 2,2 миллиона российских путешественников.

Ранее российские дипломаты в Турции раскрыли ситуацию с картами «Мир» в стране. Так, в дипмиссии в Стамбуле сообщили, что в последнее время каких-либо обращений по работе платежной системы «Мир» не поступало. Также сложностей с использованием карт не зафиксировали и российские дипломаты в Анталье.

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Валентина Процкова
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