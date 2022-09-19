В самом высокогорном монастыре России прошел концерт духовной музыки

В горах Северной Осетии прошел концерт духовной музыки

В самом высокогорном монастыре России, расположенном в Северной Осетии, в рамках празднования крещения 1100-летия Алании прошел концерт духовной музыки. Об этом сообщает ТАСС.

«Кантанты Танеева и Прокофьева прозвучали в высокогорном селе Хидикус Куртатинского ущелья у подножия Аланского Успенского мужского монастыря в рамках празднования 1100-летия крещения Алании», — сообщили в комитете по делам печати и массовых коммуникаций региона.

Вокально-симфонические произведения исполнялись на открытой площадке на фоне живописной панорамы гор. На концерте прозвучали духовная кантата Сергея Танеева «Иоанн Дамаскин» и кантата Сергея Прокофьева «Александр Невский» в исполнении оркестра и хора театра оперы и балета филиала Мариинского театра в республике.

Дирижировал оркестром Николай Хондзинский, в кантате «Александр Невский» солировала Вера Цхурбаева.

Основные торжественные мероприятия в республике в честь юбилейной даты запланированы на 24−25 сентября.