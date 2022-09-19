В Литве пройдут учения батальона НАТО

В литовском Пабраде пройдут учения сводного батальона НАТО передового базирования

Расположенный в Литве сводный батальон НАТО передового базирования проведет учения Rising Stallion. Об этом сообщает командование армии республики, пишет Delfi.

Планируется, что во вторник, 20 сентября, участники учений и свыше 240 единиц военной техники переместятся из города Рукла на полигон в Пабраде, неподалеку от границы с Белоруссией.

Отмечается, что целью их тренировочных маневров станет подготовка к крупнейшим в Литве ежегодным международным учениям Gelezinis vilkas («Железный волк»).

Ранее президент Эстонии Алар Карис сообщил о подготовке страны к размещению дивизии НАТО. При этом он подчеркнул, что для Таллина важно, чтобы подразделения Североатлантического альянса могли встать на защиту республики в случае возможного конфликта.