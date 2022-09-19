Военный эксперт оценил сроки нового наступления ВСУ

Военный эксперт Шурыгин считает, что ВСУ попытаются нанести удар в ближайшие недели

Военный эксперт Владислав Шурыгин в беседе с «MK.RU» оценил возможные сроки нового наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По его словам, в ближайшие недели украинские военнослужащие вновь попытаются нанести удар на ряде направлений до начала распутицы и первых морозов.

«Наступление подчиняется законам стратегии и, соответственно, по ним развивается. То есть обычно любое наступление оперативного масштаба занимает от недели до 10 дней — это активная фаза. После чего наступает фаза стабилизации, когда тот, кто наступал, пытается зафиксировать результат, если наступление было удачным, выстроить новую оборонительную линию и отвести ударные части на отдых», — отметил он.

Такой отдых занимает от двух недель до месяца, объяснил Шурыгин, добавив, что украинские силы не разгромлены, а «потрепаны», и на данный момент восстанавливают свою боеспособность.

Отмечается, что ранее экспертное сообщество отмечало «выдохшееся» контрнаступление ВСУ, однако Киев продолжает обстрелы и убийства среди гражданского населения. По мнению Шурыгина, подобное поведение похоже на попытку деморализовать мирных жителей.

Ранее власти Херсонской области исключили возможность вторжения ВСУ на территорию региона. Замглавы областной администрации Кирилл Стремоусов подчеркнул, что Херсон находится под полным контролем союзных сил.