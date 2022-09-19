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В Херсоне исключили возможность вторжения ВСУ

Херсонская администрация заявила, что Херсон находится под полным контролем союзных сил

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Власти Херсонской области исключили возможность вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию региона. Об этом заявил замглавы областной администрации Кирилл Стремоусов, его слова передает РИА Новости.

«Херсон под полным контролем союзных сил. Нет никаких предпосылок для входа нацистов и западных наемников на территорию Херсонской области», — заявил член администрации.

Ранее Стремоусов рассказал о задержании нескольких специально обученных групп, которые пытались совершить покушения на него покушения. По его словам, власти Украины угрожают не только лично ему, но и его жене, детям.

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Алевтина Запольская
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