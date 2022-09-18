Замглавы администрации Херсона рассказал о покушениях на его жизнь

Замглавы администрации Херсона Стремоусов заявил о нескольких покушениях на его жизнь

Заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал о задержании нескольких специально обученных групп, которые пытались совершить покушения на его жизнь. Об этом он сообщил в интервью французским журналистам, кадры опубликованы в Telegram-канале Стремоусова.

«Они [власти Украины] посчитали, что я предатель, и предал Украину. Меня хотят убить по личному указанию [президента Украины Владимира] Зеленского. Угрожают моей семье, жене, детям. Я каждый день получаю угрозы», — заявил замглавы Херсона.

Задержанные группы после дали показания, согласно которым они пришли «по личному указанию Зеленского уничтожить Стремоусова и [главу ВГА Херсонской области] Владимира Сальдо». На данный момент безопасность Стремоусова и его семьи обеспечивают сотрудники российских спецслужб.

Представитель администрации Херсона допустил, что в регионе присутствуют группы, которые следят за ним с целью убийства. Однако Киев не добьется своих целей с помощью покушения и не вернет под свой контроль Херсонскую область, уверен Стремоусов.

О госпитализации Сальдо стало известно 4 августа. Из-за резкого ухудшения здоровья главу Херсоноской области привезли в одну из больниц Симферополя и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Вскоре его доставили в НИИ имени Склифосовского в Москве. Сообщалось, что у чиновника гнойный трахеобронхит, пневмония и энцефалопатия.