Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Глава Херсонской области пришел в сознание

Глава Херсонской области Сальдо пришел в сознание и реагирует на врачей

Фото: РИА Новости

Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо пришел в сознание и реагирует на врачей, но до сих пор подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на источники в московском НИИ имени Склифосовского.

По мнению врачей, диагноз Сальдо — гнойный трахеобронхит, пневмония и энцефалопатия. Несмотря на то что ранее медики предположили ухудшение состояние политика из-за отравления неизвестным веществом, теперь этот пункт исчез из официальных документов о его лечении.

О госпитализации главы временной администрации Херсонской области стало известно 4 августа. Сальдо заявлял, что отправится на медобследование из-за последствий перенесенного COVID-19. Однако на следующий день появились сведения, что политика из-за резкого ухудшения здоровья доставили в одну из больниц в Симферополе и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Однако позже было принято решение о его транспортировке в московский НИИ имени Склифосовского.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Медведев ответил на слова Зеленского о призыве всех россиян к ответственности
Стас Барецкий высказался о возвращении Галкина в Россию
Устроившему стрельбу в пермском вузе продлили арест до осени
В России выявили 16 325 случаев коронавируса
Киргизия захотела провести бизнес-форум с Украиной
Российского ребенка насмерть засыпало песком на глазах у сверстников
Уход иностранных компаний подстегнул российский рынок
Стилистка назвала самую неудачную модель джинсов для женщин с пышными формами
Российский подросток упал на торчащий из газона железный прут и умер
Российские грузовики нашли способ обходить санкции в Европе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.