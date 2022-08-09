Глава Херсонской области пришел в сознание

Глава Херсонской области Сальдо пришел в сознание и реагирует на врачей

Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо пришел в сознание и реагирует на врачей, но до сих пор подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на источники в московском НИИ имени Склифосовского.

По мнению врачей, диагноз Сальдо — гнойный трахеобронхит, пневмония и энцефалопатия. Несмотря на то что ранее медики предположили ухудшение состояние политика из-за отравления неизвестным веществом, теперь этот пункт исчез из официальных документов о его лечении.

О госпитализации главы временной администрации Херсонской области стало известно 4 августа. Сальдо заявлял, что отправится на медобследование из-за последствий перенесенного COVID-19. Однако на следующий день появились сведения, что политика из-за резкого ухудшения здоровья доставили в одну из больниц в Симферополе и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Однако позже было принято решение о его транспортировке в московский НИИ имени Склифосовского.