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Бывший глава ГТС Украины назвал свое увольнение диверсией

Бывший глава «Оператора ГТС Украины» Макогон назвал свое увольнение диверсией

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Генерального директора предприятия «Оператор ГТС Украины» Сергея Макогона уволили с должности, передает РИА Новости. При этом сам Макогон заявил, что причины этого решения ему неясны, а увольнение он назвал диверсией.

«Находясь в командировке, неожиданно узнал, что МГУ ("Акционерное общество «Магистральные газопроводы Украины» — прим. «Ленты.ру») меня уволило в минувшую пятницу. Четыре голоса против одного. Пока не понял по каким причинам. Не знаю, что это. Диверсия — парализовать работу стратегической компании во время войны?», — сообщил Макагон.

Он также сказал, что такое решение могли принять, чтобы «провести своих людей в руководство компании без прозрачного конкурса». «Это очень безответственное решение, которое ставит под угрозу энергетическую безопасность страны», — подытожил бывший глава предприятия.

Ранее депутат Верховной рады Украины Алексей Кучеренко предложил президенту страны Владимиру Зеленскому освободить от должности главу компании «Нафтогаз Украина» Юрия Витренко. По мнению Кучеренко, деятельность Витренко на этом посту «угрожает энергетической безопасности» Киева.

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Василий Мека
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