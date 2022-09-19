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В Донецке заявили о гибели 13 мирных жителей из-за обстрела ВСУ

Мэр Донецка Кулемзин сообщил о 13 погибших в результате удара ВСУ по Куйбышевскому району

Фото: РИА Новости

По меньшей мере 13 мирных жителей погибли в результате удара по Куйбышевскому району Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в понедельник, 19 сентября, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин.

«По предварительным данным, в результате карательного обстрела на площади Бакинских Комиссаров в Куйбышевском районе 13 погибших мирных граждан», — заявил мэр. Число раненых в настоящее время уточняется.

По данным Кулемзина, украинские военные начали обстреливать Куйбышевский район в 12:15 по местному времени. В общей сложности со стороны ВСУ было выпущено девять снарядов калибром 155 миллиметров.

Ранее 19 сентября глава администрации Энергодара Александр Волга заявил, что украинские военные уже несколько суток обстреливают город, несмотря на присутствие там миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

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Варвара Кошечкина
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