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В Энергодаре заявили о непрерывном обстреле ВСУ

Глава Энергодара Волга заявил, что ВСУ не стесняются миссии МАГАТЭ и обстреливают город

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reutets

Уже несколько суток Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливают Энергодар, несмотря на присутствие в городе миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), заявил глава администрации населенного пункта Александр Волга в эфире телеканала «Россия 24».

«Идет постоянный обстрел уже несколько суток подряд. Как видим, они (ВСУ — прим. «Ленты.ру») не очень сильно стесняются присутствия рабочей группы МАГАТЭ на Запорожской АЭС. Все равно наносятся удары по территории города», — сказал Волга.

Кроме того, дачный кооператив «Волна», что расположен неподалеку от Запорожской АЭС, практически полностью уничтожен артиллерией ВСУ,

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Василий Мека
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