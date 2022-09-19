В Энергодаре заявили о непрерывном обстреле ВСУ

Глава Энергодара Волга заявил, что ВСУ не стесняются миссии МАГАТЭ и обстреливают город

Уже несколько суток Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливают Энергодар, несмотря на присутствие в городе миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), заявил глава администрации населенного пункта Александр Волга в эфире телеканала «Россия 24».

«Идет постоянный обстрел уже несколько суток подряд. Как видим, они (ВСУ — прим. «Ленты.ру») не очень сильно стесняются присутствия рабочей группы МАГАТЭ на Запорожской АЭС. Все равно наносятся удары по территории города», — сказал Волга.

Кроме того, дачный кооператив «Волна», что расположен неподалеку от Запорожской АЭС, практически полностью уничтожен артиллерией ВСУ,