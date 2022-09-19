Двое пассажиров попытались задушить таксиста во время поездки и угнали авто в Москве

Двое пассажиров попытались задушить таксиста во время поездки и угнали авто в Москве — полицейские позже нашли в кювете брошенную машину, а вскоре после этого задержали 26-летнего и 42-летнего преступников, которые ранее были судимы. Об этом «Ленте.ру» в понедельник, 19 сентября, сообщили в ГУ МВД России по Москве.

По данным ведомства, мужчины заранее разработали план по угону авто: заказали такси и во время поездки один из мужчин, который сидел сзади, накинул на шею водителя удавку. Другой пассажир был на переднем сиденье, и он в этот момент принялся избивать водителя. Таксисту в какой-то момент удалось сбежать из салона, его госпитализировали со множественными ушибами, но его здоровью ничего не угрожает.

В короткие сроки полиция отследила путь машины до кювета, где преступники ее бросили. Вскоре после этого и сами преступники были задержаны. Возбуждено уголовное дело по факту угона, совершенного с применением насилия. Оба фигуранта помещены в изолятор.

