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Спортивный врач назвала замену говядине и яйцам среди овощей

Врач Александра Пурига приравняла свойства брокколи к свойствам говядины и куриного яйца

Фото: Tyrrell Fitness And Nutrition / Unsplash

Некоторые свойства брокколи можно приравнять к свойствам говядины и куриного яйца, рассказала кандидат медицинских наук, well-being & beauty эксперт, спортивный врач Александра Пурига. Замену мясу и яйцам среди овощей она назвала в своем Telegram-канале.

Пурига указала на то, что наличие в капусте брокколи незаменимых аминокислот приравнивает ее к говядине, а наличие лизина и изолейцина — к белку куриного яйца. «Ценность белка брокколи возрастает благодаря присутствию в нем веществ, которые препятствуют накоплению в организме холестерина», — объяснила она.

Кроме того, продолжила врач, по наличию витаминов РР, U и бета-каротина брокколи во много раз превосходит другие овощные культуры, а по содержанию калия, кальция, фосфора, натрия, железа конкурирует с цветной капустой, превосходя ее в два раза по содержанию минеральных солей и белка.

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Наконец, добавила Пурига, входящий в состав капусты хлорофилл благотворно влияет на состав крови.

Ранее Пурига назвала сухофрукт, помогающий от излишней пигментации. По ее словам, курага способствует удалению темных пятен с кожи.

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Александра Лисица
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