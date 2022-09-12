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Врач назвала помогающий от темных пятен на коже сухофрукт

Врач Александра Пурига рассказала, что курага способствует удалению темных пятен с кожи

Фото: Elena Mozhvilo / Unsplash

Курага способствует удалению темных пятен с кожи, рассказала спортивный врач Александра Пурига. У себя в Telegram-канале она назвала сухофрукт, помогающий от излишней пигментации.

Пурига рассказала, что курага содержит бета-каротин, который при попадании в организм превращается в витамин А, защищает кожу от повреждений и, в частности, способствует осветлению пятен на коже.

Врач также указала на то, что концентрация питательных веществ, витаминов и минералов в 100 граммах кураги выше, чем в аналогичном количестве абрикосов. При сушке, продолжила она, абрикос теряет влагу, поэтому витамины концентрируются в остатках мякоти.

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«Курага на на 80 процентов состоит из легкоусвояемых углеводов — моно- и дисахаридов, поэтому людям, страдающим сахарными диабетом не рекомендовано добавлять курагу в свой рацион», — предупредила Пурига.

Ранее Пурига рассказала «Ленте.ру», сколько фруктов в день необходимо съедать, чтобы сохранить красоту на долгие годы. Она уточнила, что содержащийся в яблоках витамин С поддерживает красоту волос, кожи и ногтей, а кверцетин — продлевает молодость.

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Александра Лисица
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