Врач назвала способ сохранить красоту с помощью яблок

Содержащийся в яблоках витамин С поддерживает красоту волос, кожи и ногтей, а кверцетин — продлевает молодость, заявила спортивный врач и well-being эксперт Александра Пурига. Она рассказала «Ленте.ру», сколько фруктов в день необходимо съедать, чтобы сохранить красоту на долгие годы.

«Известная английская поговорка гласит: по яблоку в день — и доктор не нужен (An apple a day keeps the doctor away). Однако суточная норма для здорового человека — два-три яблока», — уточнила врач. Она назвала регулярное употребление этих фруктов, богатых витаминами группы В, С, Е, калием, кальцием, магнием, йодом и марганцем, отличным способом оставаться здоровыми.

Со здоровьем напрямую связана и красота, уверена Пурига: например, проблемы с желудочно-кишечным трактом могут отражаться на состоянии кожи, поэтому дерматологи-косметологи, начиная лечение, могут направить пациента к гастроэнтерологу для исключения проблем с ЖКТ. Наладить работу кишечника и нормализовать баланс микрофлоры помогают в том числе и яблоки благодаря клетчатке, обратила внимание врач.

В день необходимо съедать 25-30 граммов клетчатки. В среднем яблоке ее количество достигает четырех граммов Александра Пурига кандидат медицинских наук

Клетчатка также помогает на более длительное время сохранять чувство сытости. Таким образом яблоки помогают не переедать, контролировать вес и сохранять красивую фигуру, отметила Пурига.

Кроме того, что яблоки являются вкусным и полезным продуктом, экстракт из них добавляют в шампуни, кондиционеры и сыворотки для волос в качестве увлажняющего компонента

На внешности, по мнению эксперта, всегда негативно сказывается и оксидативный стресс — основная причина старения организма и увядания красоты. В яблоках содержатся антиоксиданты, способные компенсировать последствия этого стресса, основой из них — кверцетин, пояснила врач.

