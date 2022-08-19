Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Забота о себе

Врач назвала способ сохранить красоту с помощью яблок

Врач Пурига: содержащийся в яблоках витамин С поддерживает красоту волос, кожи и ногтей

Фото: Robson Melo / Unsplash

Содержащийся в яблоках витамин С поддерживает красоту волос, кожи и ногтей, а кверцетин — продлевает молодость, заявила спортивный врач и well-being эксперт Александра Пурига. Она рассказала «Ленте.ру», сколько фруктов в день необходимо съедать, чтобы сохранить красоту на долгие годы.

«Известная английская поговорка гласит: по яблоку в день — и доктор не нужен (An apple a day keeps the doctor away). Однако суточная норма для здорового человека — два-три яблока», — уточнила врач. Она назвала регулярное употребление этих фруктов, богатых витаминами группы В, С, Е, калием, кальцием, магнием, йодом и марганцем, отличным способом оставаться здоровыми.

Материалы по теме:
«Чем больше кулинарное раздолье, тем больше мы едим» Как еда меняет наше сознание, поведение и мешает худеть — рассказывает нейробиолог
«Чем больше кулинарное раздолье, тем больше мы едим»Как еда меняет наше сознание, поведение и мешает худеть — рассказывает нейробиолог
10 января 2021
Зажрались Россияне заплатят за нормальную еду. Будет дорого, но полезно
ЗажралисьРоссияне заплатят за нормальную еду. Будет дорого, но полезно
8 июня 2018

Со здоровьем напрямую связана и красота, уверена Пурига: например, проблемы с желудочно-кишечным трактом могут отражаться на состоянии кожи, поэтому дерматологи-косметологи, начиная лечение, могут направить пациента к гастроэнтерологу для исключения проблем с ЖКТ. Наладить работу кишечника и нормализовать баланс микрофлоры помогают в том числе и яблоки благодаря клетчатке, обратила внимание врач.

В день необходимо съедать 25-30 граммов клетчатки. В среднем яблоке ее количество достигает четырех граммов

Александра Пуригакандидат медицинских наук

Клетчатка также помогает на более длительное время сохранять чувство сытости. Таким образом яблоки помогают не переедать, контролировать вес и сохранять красивую фигуру, отметила Пурига.

Кроме того, что яблоки являются вкусным и полезным продуктом, экстракт из них добавляют в шампуни, кондиционеры и сыворотки для волос в качестве увлажняющего компонента

На внешности, по мнению эксперта, всегда негативно сказывается и оксидативный стресс — основная причина старения организма и увядания красоты. В яблоках содержатся антиоксиданты, способные компенсировать последствия этого стресса, основой из них — кверцетин, пояснила врач.

Ранее Александра Пурига назвала неожиданные причины появления перхоти. Она может возникать из-за авитаминоза, наследственности и неправильно подобранных средств для волос.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Вера Владзиевская
Обсудить
Последние новости
Макрон позвонил Путину
Обрушение породы произошло на российском руднике
Мощный ливень затопил столицу российского региона
Актерам шоу о «председателе исполкома» Наливкине пригрозили штрафом
Румыния выслала работника российского посольства
Экс-сотрудника Верховной Рады заподозрили в госизмене
Бывший тренер «Зенита» рассказал о роли украинского игрока в трансфере Дзюбы
В ДНР сообщили о боях у Авдеевки
В российском регионе выпал первый снег и попал на видео
Российская блогерша подняла на смех внешний вид Бородиной
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.