Врач перечислила неожиданные причины появления перхоти
Наследственность, авитаминоз, неправильно подобранный лак — это лишь неполный перечень причин возникновения перхоти, рассказала врач, кандидат медицинских наук, well-being & beauty эксперт, управляющий директор ГК NATURA SIBERICA Александра Пурига. В беседе с «Лентой.ру» она уточнила, как избежать появления этого косметологического дефекта.
Перхоть появляется при процессе обновления кожи. В норме его цикл длится 25-30 дней, а при патологии — не больше двух недель, пояснила врач. Основной причиной перхоти являются дрожжевые грибы вида Malasseziaа, вернее — нарушение соотношения грибов и бактерий разных видов на поверхности кожи головы.
Однако существуют и неожиданные причины появления перхоти: наследственность (наличие серьезных дерматитов у родственников), избыточная работа сальных желез и избыточное образование кожного сала под воздействием гормонов, неврологические и психические заболевания, проблемы ЖКТ, авитаминоз, перечислила Пурига. Перхоть может появиться даже из-за неправильно подобранного шампуня, лака для волос, пенки для волос.
Легкий вариант перхоти может перейти в себорейный дерматит при индивидуальной повышенной чувствительности кожи головы к компонентам жирных кислот
Как правило, адекватно подобранные средства для кожи головы (пилинг, шампунь, спреи для кожи головы) достаточно быстро дают положительный эффект, отметила врач. Для того, чтобы предотвратить появление перхоти в будущем, нужно не только пользоваться подходящими средствами, но и избегать стрессов, отказаться от жирной, жареной и острой пищи, нормализовать вес и физическую активность.
Во время активного отслоения кожных чешуек голову нужно тщательно закрывать от солнечных лучей.
«Если вы замечаете обильное отделение чешуек, то диагноз не стоит ставить самостоятельно. Постарайтесь выяснить, с чем связано обострение, обратившись к врачу, — посоветовала Пурига. — Необходимо исключить системные заболевания, сдать биохимический анализ крови. Врач проведет обследование кожи головы с помощью дерматоскопа. Помимо дерматолога или трихолога имеет смысл посетить гастроэнтеролога и эндокринолога».
Ранее сообщалось, что некоторые шампуни от перхоти могут иметь побочные действия. Они создают пленку на коже головы, тем самым не позволяя чешуйкам отслаиваться.