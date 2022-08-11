Врач перечислила неожиданные причины появления перхоти

Врач Пурига: перхоть может появиться даже из-за неправильно подобранного лака для волос

Наследственность, авитаминоз, неправильно подобранный лак — это лишь неполный перечень причин возникновения перхоти, рассказала врач, кандидат медицинских наук, well-being & beauty эксперт, управляющий директор ГК NATURA SIBERICA Александра Пурига. В беседе с «Лентой.ру» она уточнила, как избежать появления этого косметологического дефекта.

Перхоть появляется при процессе обновления кожи. В норме его цикл длится 25-30 дней, а при патологии — не больше двух недель, пояснила врач. Основной причиной перхоти являются дрожжевые грибы вида Malasseziaа, вернее — нарушение соотношения грибов и бактерий разных видов на поверхности кожи головы.

Однако существуют и неожиданные причины появления перхоти: наследственность (наличие серьезных дерматитов у родственников), избыточная работа сальных желез и избыточное образование кожного сала под воздействием гормонов, неврологические и психические заболевания, проблемы ЖКТ, авитаминоз, перечислила Пурига. Перхоть может появиться даже из-за неправильно подобранного шампуня, лака для волос, пенки для волос.

Легкий вариант перхоти может перейти в себорейный дерматит при индивидуальной повышенной чувствительности кожи головы к компонентам жирных кислот Александра Пурига кандидат медицинских наук

Как правило, адекватно подобранные средства для кожи головы (пилинг, шампунь, спреи для кожи головы) достаточно быстро дают положительный эффект, отметила врач. Для того, чтобы предотвратить появление перхоти в будущем, нужно не только пользоваться подходящими средствами, но и избегать стрессов, отказаться от жирной, жареной и острой пищи, нормализовать вес и физическую активность.

Во время активного отслоения кожных чешуек голову нужно тщательно закрывать от солнечных лучей.

«Если вы замечаете обильное отделение чешуек, то диагноз не стоит ставить самостоятельно. Постарайтесь выяснить, с чем связано обострение, обратившись к врачу, — посоветовала Пурига. — Необходимо исключить системные заболевания, сдать биохимический анализ крови. Врач проведет обследование кожи головы с помощью дерматоскопа. Помимо дерматолога или трихолога имеет смысл посетить гастроэнтеролога и эндокринолога».

Ранее сообщалось, что некоторые шампуни от перхоти могут иметь побочные действия. Они создают пленку на коже головы, тем самым не позволяя чешуйкам отслаиваться.