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Нефтеперерабатывающий завод в Венесуэле загорелся после удара молнии

VTV: нефтеперерабатывающий завод компании PDVSA в Венесуэле загорелся от удара молнии

Фото: Reuters

Нефтеперерабатывающий завод венесуэльской нефтегазовой компании PDVSA в Пуэрто-ла-Крус загорелся в результате удара молнии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра нефти Тарека Эль-Айссами.

«Молния ударила в лагуну окисления и очистки воды нефтеперерабатывающего завода в Пуэрто-ла-Крус и вызвала пожар, эта лагуна находится на территории нашего нефтеперерабатывающего завода», — сообщил министр.

По его словам, тушением мощного возгорания заняты пожарные PDVSA и местные спасатели. Эль-Айссами уточнил, что пожар не затрагивает резервуары с нефтью и перерабатывающий комплекс.

О жертвах или пострадавших не сообщается.

В августе пожар в нефтехранилище на Кубе произошел от удара молнии, попавшей в купол резервуара, в котором содержалось около 25 тысяч кубометров нефти. В результате трагедии более 120 человек пострадали, 17 пропали без вести. Власти Кубы запросили международной помощи в тушении пожара.

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Марина Совина
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