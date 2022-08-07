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Захарова рассказала о контактах России и Кубы по пожару на нефтехранилище

Мария Захарова сообщила, что Россия контактирует с Кубой по пожару на нефтехранилище
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о контактах России и Кубы по вопросам пожара на нефтехранилище провинции Матансас. Комментарий опубликован на сайте ведомства.

Как отметила Захарова, в связи с происшествием Куба запросила международную помощь. Поэтому для координации возможных совместных действий МИД России и профильные службы контактируют с кубинской стороной. «В эти тяжелые для Кубы дни выражаем самые искренние слова поддержки кубинским друзьям, глубокие соболезнования и сочувствие родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим», — добавила она.

Пожар на территории нефтехранилища начался из-за удара молнии, которая попала в купол резервуара, содержащего около 25 тысяч кубометров нефти. По данным РИА Новости, более 120 человек пострадали, 17 пропали без вести. 6 августа власти Кубы запросили международной помощи в тушении пожара на нефтехранилище.

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Марина Совина
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