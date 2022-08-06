Куба запросила международной помощи для тушения пожара на нефтехранилище

Власти Кубы запросили международную помощь в связи с пожаром на нефтехранилище

Власти Кубы запросили международной помощи в тушении пожара на нефтехранилище. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию президента острова.

«Была запрошена помощь у дружественных стран, имеющих опыт в нефтяной сфере», — заявили в сообщении.

Сообщается, что пожар на территории нефтехранилища начался из-за удара молнии, которая попала в купол резервуара, содержащего около 25 тысяч кубометров нефти. Известно о 67 пострадавших сотрудниках, еще 17 числятся пропавшими без вести.

Ранее число жертв удара молнии, который произошел в четверг, 4 августа, напротив Белого дома в центре Вашингтона, достигло трех, еще один человек остается в больнице в критическом состоянии.

В пятницу, 5 августа, стало известно, что в Таиланде в результате пожара в ночном клубе погибли 13 человек, еще 35 пострадали.