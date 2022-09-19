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Песков прокомментировал визит Пелоси в Армению

Песков заявил, что Россия приветствует попытки урегулировать конфликт Еревана и Баку

Фото: The Office to the Prime Minister of the Republic of Armenia / Reuters

Россия одобряет попытки урегулировать конфликт Баку и Еревана, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, прокомментировав визит в Армению спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Его слова передает ТАСС.

«Все, что не на словах, а на деле, и не громко, не популистски, а в реальности тихо и по-деловому может способствовать нормализации отношений, стабилизации ситуации на границе, это все может приветствоваться», — заявил представитель Кремля.

Он также добавил, что со временем станет ясно, действительно ли поездка Пелоси помогла в нормализации конфликта.

Американский спикер прибыла в Армению 17 сентября. Помимо нее в состав делегации Соединенных Штатов вошли председатель комитета по энергетике и торговле Палаты представителей Фрэнк Палоне и члены палаты представителей Анна Эшу и Джеки Спейер.

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Алевтина Запольская
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