Песков прокомментировал визит Пелоси в Армению

Песков заявил, что Россия приветствует попытки урегулировать конфликт Еревана и Баку

Россия одобряет попытки урегулировать конфликт Баку и Еревана, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, прокомментировав визит в Армению спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Его слова передает ТАСС.

«Все, что не на словах, а на деле, и не громко, не популистски, а в реальности тихо и по-деловому может способствовать нормализации отношений, стабилизации ситуации на границе, это все может приветствоваться», — заявил представитель Кремля.

Он также добавил, что со временем станет ясно, действительно ли поездка Пелоси помогла в нормализации конфликта.

Американский спикер прибыла в Армению 17 сентября. Помимо нее в состав делегации Соединенных Штатов вошли председатель комитета по энергетике и торговле Палаты представителей Фрэнк Палоне и члены палаты представителей Анна Эшу и Джеки Спейер.