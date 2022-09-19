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Первое тату в 81 год прославило женщину в сети

Пенсионерка сделала тату в виде бабочки в 81 год и прославилась своей смелостью в соцcетях

Кадр: @clionamurphy78

Пожилая женщина сделала татуировку в 81 год и прославилась своей смелостью в социальных сетях. Соответствующий ролик появился в TikTok-аккаунте ее внучки.

Блогерша Клиона Мерфи поделилась видео, в котором ее улыбающаяся бабушка демонстрирует сделанный в тату-салоне рисунок. На размещенных кадрах видно, что женщина нанесла на запястье изображение бабочки. «Первая татуировка в 81 год», — гласит подпись к посту, который стал вирусным и набрал 624 тысячи просмотров.

Пользователи сети восхитились поступком пенсионерки, о чем принялись писать в многочисленных комментариях под публикацией. «Икона», «Идеальная бабушка», «Обожаю ее, энергия королевы», «Просто вау», «Как же это круто, обожаю твою бабулю», «Когда я вырасту, я хочу быть такой же», «Тату в виде бабочки — это нечто», — высказывались юзеры.

Автор ролика позже разместила другое видео, в котором рассказала, что ее родственница прочитала все позитивные высказывания в ее адрес. «Спасибо всем большое. Бабушка не может поверить, что в мире осталось столько добрый людей, и благодарит вас всех!» — пояснила она.

В августе блогерша Алайна Николь решила сделать парные татуировки с подругой и расплакалась из-за неудачного результата.

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Майя Пономаренко
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