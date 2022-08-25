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Девушка решила сделать парные тату с подругой и расплакалась из-за результата

Блогерша Алайна Николь решила сделать тату в виде бабочки, но получила «мужские гениталии»

Кадр: @lanicole001 / TikTok

Блогерша Алайна Николь решила сделать парные татуировки с подругой и расплакалась из-за неудачного результата. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Девушка рассказала, что отправилась с приятельницей на отдых, где они решили нанести на кожу изображения крыльев бабочки. Однако работа мастера в салоне сильно ее расстроила. «Когда вы с лучшей подругой просите одинаковые симпатичные тату, а вместо этого получаете мужские гениталии. (...) Я плакала, наверное, час, после того как увидела рисунок на руке», — заявила юзерша, продемонстрировав выполненные неровными линиями контуры.

По словам автора видео, впоследствии девушки нашли другого специалиста, который скорректировал изображения. «Теперь они приобрели такой вид, какой мы хотели, и это потрясающе», — отметила блогерша.

Ранее в августе сообщалось, что музыкант Броди Барклай из Шотландии хотел тату в виде амулета и остался с персонажем из мультфильма «Корпорация монстров». Мужчина рассказал, что восемь лет назад отправился на отдых в Турцию, где решил нанести на кожу изображение талисмана, который, согласно поверьям, защищает от сглаза. Турист обратился в единственный открытый утром в городе салон, где мастер принялась за работу, используя, по словам клиента, тюремную тату-машинку. На размещенных кадрах шотландец продемонстрировал рисунок, набитый толстыми кривыми линиями.

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Карина Черных
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