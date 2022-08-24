Турист хотел тату в виде амулета и остался с персонажем из «Корпорации монстров»

Турист Броди Барклай показал рисунок, который ему набили тюремной тату-машинкой на отдыхе

Музыкант Броди Барклай из Шотландии хотел тату в виде амулета и остался с персонажем из мультфильма «Корпорация монстров». Соответствующий ролик появился в его TikTok-аккаунте.

Мужчина рассказал, что восемь лет назад отправился на отдых в Турцию, где решил нанести на кожу изображение талисмана, который, согласно поверьям, защищает от сглаза. Турист обратился в единственный открытый утром в городе салон, где мастер принялась за работу, используя, по словам клиента, тюремную тату-машинку. В середине сеанса женщина покинула студию, поскольку к ней пришел приятель, поэтому закончила рисунок ее несовершеннолетняя ассистентка.

На размещенных кадрах Барклай показал упомянутый амулет в виде равномерно окрашенного в синий, голубой и белый цвета круга с черной точкой в середине. После этого шотландец продемонстрировал свое тату, набитое толстыми кривыми линиями.

Зрители заявили, что изображение напоминает им мультипликационного персонажа. «Почему я вижу глаз Майка Вазовски», «Это Майк Вазовски», — прокомментировали они.

Ранее сообщалось, что блогерша Лия Джонс потеряла возможность сгибать руку после нанесения татуировки. Девушка продемонстрировала предплечье с изображенным на нем черными чернилами цветочным узором. При этом видно, что кожа на месте рисунка воспалилась и покрылась струпьями.