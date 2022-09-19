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Под Москвой школьница утонула во время занятий по синхронному плаванию

В Подольске 14-летняя школьница утонула во время занятий по синхронному плаванию

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В спортивном комплексе в подмосковном Подольске 14-летняя школьница утонула во время занятий по синхронному плаванию. Об этом сообщил источник РЕН ТВ.

По его данным, спорткомплекс, где утонул ребенок, находился на улице Орджоникидзе. Это произошло в воскресенье, 18 сентября.

О причинах случившегося не сообщается. После смерти школьницы сотрудники правоохранительных органах задержали тренера по плаванию. Возбуждено уголовное дело, сообщается в Telegram-канале регионального управления Следственного комитета.

Ранее в Подмосковье четырехлетний ребенок утонул в бассейне фитнес-клуба.

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Анастасия Шейкина
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