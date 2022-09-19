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Санкции и изношенное оборудование ударили по российской отрасли

Российские добытчики крабов пожаловались на санкции и изношенное оборудование

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Компании, занимающиеся добычей крабов в России, оказались в сложной ситуации из-за западных санкций, а также изношенной инфраструктуры, мешающей экспорту в Китай. Об этом со ссылкой на источники в отрасли пишет «Коммерсантъ».

Ранее российского краба с Дальнего Востока везли в США и Европу. Закрытие этого рынка вынудило поставщиков искать другие маршруты. Самым очевидным является Китай, но там требования к качеству краба выше, и выполнить их значительно сложнее.

Поставки по морю стали практически невозможны из-за политики ограничений, связанных с пандемией COVID-19, кроме того, ради этого приходится отвлекать суда от лова на 10-12 дней. В таких условиях добыча краба становится нерентабельной.

В итоге единственным способом продать товар остается провоз через таможенный пункт Краскино в Приморском крае. Он расположен рядом с портами, что удобно для поставщиков, но фактически на постоянной основе там работает только одна из четырех линий контроля, остальные в это время стоят на ремонте из-за проблем с оборудованием.

В очередях на границе краб портится. По оценкам представителя ГК «Русский краб», каждый день простоя снижает цену на продукт в два раза. Президент Ассоциации добытчиков краба Александр Дупляков указал, что решить проблему может строительство нового пограничного перехода, хотя на эти цели потребуется много времени и денег.

Ранее сообщалось, что аукцион по распределению квот на вылов 150 тонн краба в год в течение 15 лет на Дальнем Востоке завершился победой компании «Восход», которой владеет Никита Кожемяко, сын губернатора Приморского края Олега Кожемяко.

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Платон Щукин
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