«Ъ»: аукцион по вылову краба на Дальнем Востоке выиграл сын губернатора Приморья Кожемяко

Торги по распределению квот на вылов 150 тонн краба в год в течение 15 лет на Дальнем Востоке завершился победой компании «Восход», которой владеет Никита Кожемяко, сын губернатора Приморского края Олега Кожемяко. По данным «Коммерсанта», он согласился заплатить 1,65 миллиарда рублей, что в 21 раз больше начальной цены лота.

Аукцион касался Западно-Сахалинской подзоны, в нем помимо победителя принимали участие десять компаний. При этом все участники опасались, что в перспективе могут лишиться права на квоту на добычу, если Госдума одобрит проект закона о параметрах инвестквот в текущей редакции.

По данным источника издания, выигравшая компания, скорее всего, получила гарантии, что ее участок не попадет под действие готовящегося документа. При этом он считает, что «Восход» переплатил, и окупить инвестиции компании будет сложно.

С тем, что цена кажется завышенной, согласны также президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Приморья Георгий Мартынов и председатель совета директоров Северо-Западного рыбопромышленного консорциума Дмитрий Озерский. Последний не исключил, что «Восход» оценил район добычи как перспективный и намерен увеличить размер квоты через несколько лет.

В мае издание сообщало, что промысел краба в России оказался под угрозой из-за санкций США и Евросоюза, на которые приходится до половины экспорта. Азиатскому рынку нужен живой краб, что гораздо сложнее обеспечить, кроме того, нужна закупка импортного оборудования, а доступ на российский рынок затруднен как его емкостью, так и жесткостью требований по содержанию мышьяка в переработанной продукции.