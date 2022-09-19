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Россиянину дали 18 лет строгого режима за сожженный с людьми дом

В Иркутской области поджигателю дома с четырьмя россиянами внутри дали 18 лет колонии

Фото: СУ СК России по Иркутской области

В Иркутской области за поджог жилого дома с людьми к 18 годам колонии строгого режима приговорен 34-летний россиянин. Об этом в понедельник, 19 сентября, «Ленте.ру» сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Как установил суд, в ночь на 4 декабря 2021 года в частном доме города Байкальск компания мужчин и женщин распивала спиртные напитки. Застолье закончилось ссорой, в результате которой обиженный товарищами обвиняемый вышел на улицу, припер входную дверь, облил ее горючей жидкостью и поджег. Четверо россиян, находившихся в подожженном доме, получили серьезные термические повреждения, один из них позже скончался в больнице.

«Приговором суда, злоумышленник признан виновным в убийстве и покушении на убийство двух и более лиц, совершенном с особой жестокостью, а также умышленном уничтожении имущества, совершенном путем поджога»,— рассказали в СКР.

8 сентября сообщалось, что в Иркутской области отправили в СИЗО мужчину, который задушил сожительницу и поджег ее дом.

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Азамат Асланов
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