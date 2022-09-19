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В Турции арестовали убившего своих родителей россиянина

Mash: в Анталье полицейские арестовали россиянина, убившего своих родителей молотком

Кадр: Телеграм-канал Mash

Российского туриста, убившего своих родителей в турецкой Анталье, арестовала местная полиция. О дальнейшей судьбе россиянина сообщает Telegram-канал Mash.

Для поимки преступника, предположительно страдающего психическим расстройством, полицейские сформировали специальный отряд. Задержать его удалось в районе Кепез в Анталье.

Кроме того, выяснилось, что восемь лет назад россиянин убил своего друга. В качестве орудия для убийства он использовал молоток.

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Ранее сообщалось, что у россиянина, отдыхавшего в одном из пятизвездочных отелей Антальи, случился конфликт с пожилыми родителями. В разгар ссоры молодой человек напал на отца с молотком и забил его до смерти. Затем он тяжело ранил мать, а в конце убийца задушил обоих проволокой. Все произошедшее он снял на видео.

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Фариза Бацазова
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