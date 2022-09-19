В Турции арестовали убившего своих родителей россиянина
Российского туриста, убившего своих родителей в турецкой Анталье, арестовала местная полиция. О дальнейшей судьбе россиянина сообщает Telegram-канал Mash.
Для поимки преступника, предположительно страдающего психическим расстройством, полицейские сформировали специальный отряд. Задержать его удалось в районе Кепез в Анталье.
Кроме того, выяснилось, что восемь лет назад россиянин убил своего друга. В качестве орудия для убийства он использовал молоток.
Ранее сообщалось, что у россиянина, отдыхавшего в одном из пятизвездочных отелей Антальи, случился конфликт с пожилыми родителями. В разгар ссоры молодой человек напал на отца с молотком и забил его до смерти. Затем он тяжело ранил мать, а в конце убийца задушил обоих проволокой. Все произошедшее он снял на видео.