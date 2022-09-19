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Умер советский космонавт Валерий Поляков

«Роскосмос»: умер мировой рекордсмен по длительности космического полета Валерий Поляков

Фото: Альберт Пушкарев / ТАСС

Умер советский космонавт, мировой рекордсмен по длительности космического полета Валерий Поляков. Он скончался на 81-м году жизни, сообщает госкорпорация «Роскосмос».

Валерий Поляков обладал званиями Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации, летчика-космонавта СССР, Героя Республики Афганистан, кавалера ордена «Солнце Свободы» (Афганистан), офицера Ордена Почетного легиона (Франция), Ордена «Парасат» (Казахстан). Он также смог поставить мировой рекорд по длительности космического полета, продолжавшегося 437 суток, который так и не был побит.

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Космонавт родился 27 апреля 1942 года в Туле. Он поступил в 1-й Московский медицинский институт имени Сеченова, который окончил с дипломом врача в 1965 году. Позднее работал в Институте медико-биологических проблем. После прохождения космической подготовки возглавил отряд врачей-космонавтов-исследователей ИМБП.

Всего Валерий Поляков совершил два космических полета. Первый состоялся 29 августа 1988 года в составе экипажа пилотируемого корабля «Союз ТМ-6» и орбитального комплекса «Мир» совместно с Владимиром Ляховым и Абдулом Ахадом Момандом (Афганистан). В апреле следующего года он успешно приземлился, длительность полета составила 240 суток 22 часа 34 минуты и 47 секунд.

Второй полет космонавт совершил с 8 января 1994 года по 22 марта 1995 года в составе исследовательской команды на кораблях «Союз ТМ-18», «Союз МС-20» и орбитальном комплексе «Мир». Общее нахождение в космосе за время полета составило 437 суток 17 часов 58 минут и 17 секунд.

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Елена Апазиди
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