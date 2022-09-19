Россиянин убил друга стулом из-за неправильно растопленного котла

В Архангельской области 32-летнему россиянину дали срок за забитого до смерти стулом друга

В Архангельской области 32-летнему россиянину дали шесть лет и 11 месяцев колонии особого режима за забитого до смерти стулом 36-летнего друга. Об этом в понедельник, 19 сентября, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Как установил суд, в феврале мужчины распивали алкоголь в доме осужденного в селе Карпогоры. В какой-то момент хозяин указал гостю, что тот неправильно топил котел в помещении, где они подрабатывали на разборе металлолома. Гость возразил, началась ссора, переросшая в драку.

«Осужденный ударил сидевшего на диване потерпевшего кулаком по лицу, а когда тот стал вставать, нанес удар деревянным стулом по голове. От удара стул сломался, после чего осужденный со значительной силой нанес еще два удара ножкой стула по затылочной части головы потерпевшего», — рассказали в СКР.

В ходе судебного заседания подсудимый признал вину, но заявил, что не хотел убивать , а удары наносил на опережение, чтобы утихомирить разбушевавшегося друга.

Ранее 19 сентября сообщалось, что в Иркутской области за поджог жилого дома с людьми к 18 годам колонии строгого режима приговорен 34-летний россиянин.