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Восемь человек пострадали при утечке аммиака на российском хладокомбинате

В Новосибирском хладокомбинате при утечке аммиака пострадали восемь человек

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В здании Новосибирского хладокомбината произошла утечка аммиака. Об этом сообщили в экстренных службах, передает ТАСС.

В результате ЧП пострадали восемь человек — их госпитализировали. Хладокомбинат, где произошла утечка аммиака, располагается на улице Сибиряков Гвардейцев.

Еще 300 человек эвакуировались из хладокомбината самостоятельно, добавил собеседник информагентства. О причинах случившегося пока не сообщается.

Ранее утечка аммиака произошла на одном из предприятий Владивостока. С его территории эвакуировали 420 работников. После аварии концентрация аммиака в воздухе превышала норму в 10 раз.

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Анастасия Шейкина
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