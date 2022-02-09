На российском предприятии произошла утечка аммиака

На одном из предприятий Владивостока произошла утечка аммиака — в результате эвакуировали 420 работников. Об этом сообщили в городской поисково-спасательной службе, передает РИА Новости.

«По предварительным данным, на территории предприятия произошла утечка аммиака, около трех литров. Общий объем хранящегося хладогена — семь тонн», — сказали в поисково-спасательной службе.

Там добавили, что утечку газа на российском предприятии ликвидировали, обстоятельства случившегося выясняются — на месте происшествия работает экологическая экспертиза. Специалисты выяснили, что концентрация аммиака в воздухе превышает норму в 10 раз.

Работы в цеху приостановили до 10 февраля, на предприятии проводится проверка.

В региональном управлении МЧС сообщили, что причиной утечки аммиака стала разгерметизация вентиля холодильной установки. По данным ведомства, угрозы работникам и населению нет.

Ранее в Новосибирской области при взрыве на заводе пострадали три человека. Во время заправки холодильной установки на российском заводе рванул азот, также обрушилась одна из стен.