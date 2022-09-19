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В Иране рассказали о сближении стран благодаря санкциям США

Президент Ирана Раиси заявил о сближении стран благодаря экономическим санкциям США
Ибрахим Раиси

Ибрахим Раиси. Фото: Foreign Ministry of Uzbekistan / Reuters

Президент Ирана Ибрахим Раиси заявил, что США способствуют сближению стран благодаря экономическим ограничениям, которые вводят против них. Об этом глава государства высказался в интервью телеканалу CBS.

Раиси подчеркнул, что санкционной политике Вашингтона грозит провал.

«Несколько стран находятся под санкциями [США]. Действуя так, они заставляют их сближаться, укрепляя их единство. И это делает американские санкции неэффективными», — рассказал иранский лидер.

Ранее президент России Владимир Путин оценил отношения России и Ирана. По его словам, сотрудничество государств развиваются по всем векторам, заложенным много лет назад. «В завершающей стадии — работа над новым большим договором между Россией и Ираном, который ознаменует выход отношений на уровень стратегического партнерства», — объявил Путин.

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Марина Совина
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