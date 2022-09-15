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Путин оценил отношения России и Ирана

Президент Путин заявил, что российско-иранские отношения развиваются по всем векторам

Фото: Александр Демьянчук / POOL / ТАСС

В настоящий момент российско-иранские отношения развиваются по всем векторам, которые были намечены ранее. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время переговоров с лидером Ирана Ибрахимом Раиси на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде, передает РИА Новости.

«Отношения между Россией и Ираном развиваются по всем векторам, которые были сложены многие предыдущие годы. В завершающей стадии — работа над новым большим договором между Россией и Ираном, который ознаменует выход отношений на уровень стратегического партнерства», — объявил Путин.

Он также отметил совместные усилия Тегерана и Москвы на пути Ирана к членству в ШОС. «Как мы с вами и договаривались, мы сделали все для того, чтобы Иран стал полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества. Наши партнеры по этой организации поддержали вашу заявку, осталась последняя формальность», — добавил Путин.

Ранее Иран подписал меморандум об обязательствах в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), открывающий стране путь вступления в ШОС. Документ подписали глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян и генеральный секретарь ШОС Чжан Мин.

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Николай Чигасов
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